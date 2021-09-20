Совету безопасности и обороны предоставлены материалы для введения санкций против организаторов и участников указанных выборов.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Документируются все причастные к этому псевдоголосования: как среди официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору. Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украину летит президент Германии: подробности визитаТакже СБУ предоставила Совету безопасности и обороны материалы для введения санкций против организаторов и участников указанных выборов. В частности, речь идет о 33 кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54 членах территориальных избирательных комиссий.

Как сообщал УНИАН, 17, 18 и 19 сентября в России состоялись очередные выборы в Госдуму РФ.

Оккупационные власти организовали голосование в Крыму, также к голосованию было привлечено украинское население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Жителей из ОРДЛО везли в Россию на автобусах за это им давали уморительные "пайки".

17 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против всех организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины будут введены санкции. В частности, это касается членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов и наблюдателей.

МИД решительно осудило незаконное проведение Россией выборов в Госдуму в Крыму и привлечение к голосованию украинцев из Донбасса. В ЕС выборы в оккупированном Крыму не признали.

Как сообщали некоторые СМИ, в Крым с целью якобы "наблюдения" за выборами в Госдуму приезжали бывшие и действующие депутаты национального собрания Франции, политики из Сербии, Словакии, Венесуэлы и некоторых других стран.

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Автор: Леся Лещенко