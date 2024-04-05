За годы пребывания в заключении в ненадлежащих условиях у мужчины серьезно обострились хронические болезни, а также он потерял слух.

Украинскому политзаключенному Олегу Приходько в российской колонии не оказывают никакой медицинской помощи и говорят, что в штрафном изоляторе он будет оставаться, пока не умрет. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что 65-летнего крымского политзаключенного Приходько, незаконно осужденного на 9,5 лет лишения свободы, три месяца безосновательно удерживают в штрафном изоляторе исправительной колонии №2 Краснодарского края.

"Цинизм заключается в том, что тюремщики откровенно говорят заключенному, что в ШИЗО он будет оставаться, пока не умрет, ведь получили приказ "сверху". Об этом мне сообщила дочь пленника - Наталья", - отметил омбудсмен.

Более того, подчеркнул он, Приходько не оказывают никакой медицинской помощи, что ставит под угрозу его здоровье и жизнь.

"За годы пребывания в заключении в ненадлежащих условиях у пожилого мужчины серьезно обострились хронические болезни, в частности с желудочно-кишечным трактом. Он потерял слух, жалуется на сильные боли в ногах и отеки, ухудшилось зрение", - рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что использование штрафных изоляторов как инструмента пыток и психологического давления - обычная карательная практика России в отношении украинских политзаключенных.

"Направил обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о недопустимости постоянного содержания в ШИЗО, установлении обстоятельств угрозы жизни украинского политзаключенного Олега Приходько и привлечении к ответственности причастных к пыткам над ним", - сообщил Лубинец.

Уполномоченный также подчеркнул, что бесчеловечное отношение к незаконно заключенным гражданам Украины в российских застенках и непредоставление им надлежащей медицинской помощи должно стать поводом для усиления давления со стороны международного сообщества на Россию и требованием немедленного их освобождения.

"Цивилизованный мир должен понять, что РФ уже давно не имеет никакого отношения к международному гуманитарному праву и концепциям прав человека!", - подчеркнул он.

Украинские гражданские пленные в РФ

Как сообщал УНИАН, согласно данным члена экспертного совета Центра гражданских свобод Михаила Саввы, Россия удерживает не менее 7 тысяч украинских гражданских. Среди гражданских, которых удерживает страна-агрессор, есть и журналисты, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

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