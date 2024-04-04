Омбудсман утверждает, что вторая редакция документа отличается от первой, однако он там не видит каких-то кардинально новых вещей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя законопроект о мобилизации, заявил, что дал юридический анализ его первой редакции. По его словам, на его основании было много сообщений, что если его примут в таком виде, он будет нарушать Конституцию.

"Меня пригласили на закрытое заседание профильного комитета. Я высказал пожелания и рекомендации. Я категорически против увеличения полномочий ТЦК и СП и возможной мобилизации людей с инвалидностью. Также надо урегулировать вопрос ухода за человеком с инвалидностью, вопрос людей, которые получают второе высшее образование, и тех, которые учатся в аспирантуре. И еще некоторые юридические моменты, касающиеся электронных повесток, электронного кабинета военнообязанного", - сказал он в интервью "Суспільному".

Омбудсман утверждает, что вторая редакция документа отличается от первой, однако он там не видит каких-то кардинально новых вещей.

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"Что-то учли, но не на 100%. И главное - добавляются ли там потенциально полномочия ТЦК и СП? Да. Я против этого. В Конституции указано, что представители военных подразделений не могут участвовать в ограничении прав и свобод граждан Украины. В том числе они, на мой взгляд, не имеют права проверять документы. У нас для этого есть Нацполиция, Нацгвардия, Государственная пограничная служба", - добавил Лубинец.

Законопроект о мобилизации - детали

Законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Насколько я проинформирован, этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады. Сейчас готовится таблица сравнительная ко второму чтению и я очень надеюсь, что на ближайшее заседание этот законопроект будет внесен в зал Верховной Рады", - акцентировал он.

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