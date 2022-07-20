Каким способом Аджа Лябиб прибыла на территорию оккупированного полуострова через Россию, нарушив законы Украины, или через "Чонгар" - точно неизвестно.

Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в июле 2021 года посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О пребывании Лябиб, тогда еще телеведущей и журналистки, на территории оккупированного полуострова свидетельствуют ее собственные и другие сообщения в соцсетях, как и комментарии в телеэфирах.

Так, 24 июля 2021 года она опубликовала в своем Instagram сообщение о приезде в Севастополь. "Прибытие в залив Севастополя, дивное место, не правда ли?", - подписала она фото.

Также Аджа Лябиб приезжала на фестиваль "Глобальные ценности", который организует Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского. В 2021 году он проходил 23-25 июля. Лябиб тегнули в одном из сообщений о фестивале в Facebook, который она распространила и на собственной странице с комментарием "интенсивные моменты созидания". В ее Instagram можно видеть фрагменты хореографического выступления из него, позже в эфирах она сама будет говорить о фестивале как главной цели этой поездки.

Также она выложила в Facebook фотографии из Ливадийского дворца с экспозицией о Ялтинской конференции и с дачи Чехова в Ялте. Эти сообщения опубликованы 26-28 июля.

Позже в эфире RTBF ее спросили о поездке, акцентировав на специфической ситуации оккупированного полуострова и спросив, возвращается ли она "из Украины или из России".

Она не дает прямого ответа, начиная ее с того, что "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза", а дальше включает прямой речью комментарий прохожего-россиянина с бухты Севастополя, который говорит, что "в Крыму всегда была русская культура и никакой связи с украинской культурой".

"Конечно, ответ был бы другим, если бы я протянула микрофон крымскому татарину или украинцу", - отмечает Лябиб.

Впоследствии в этом же эфире, говоря о поездке, она все же вскользь использует фразу, что ездила в Россию" (- Этот фестиваль в Крыму будет темой документального фильма, который вы сейчас готовите? - Да, и для этого я поехала в Россию...).

Каким способом Аджа Лябиб прибыла на территорию оккупированного полуострова через Россию, нарушив законы Украины, или через "Чонгар" - точно неизвестно. Ее слова о необходимости иметь российскую визу для рейса в Симферополь могут намекать на приезд по этому маршруту, однако в соцсетях нет никаких указаний как на то, что путешествие состоялось транзитом через один из аэропортов РФ, так и на то, что она въехала и выехала через материковую территорию Украины.

О назначении Аджи Лябиб Министерством иностранных дел стало известно 15 июля, она заменила на этом посту Софи Вильмес.

Ранее депутат из Германии признал, что ездил в Крым хвалить "выборы" за деньги России.

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