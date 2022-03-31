Переговоры Украина-РФ возобновятся уже 1 апреля.

Наша делегация на переговорах с РФ всегда консультируется с военными. И если им что-то не нравится - это убирают.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил член переговорной группы, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, цитирует Укринформ.

"Я хочу отметить, что мы ничего не делаем без консультаций с нашими военными. Понимаем, что сейчас фактически военные – это номер один, наша опора. И если им что-то не нравится, то мы это просто убираем. Поэтому мы спросили господина Залужного, чтобы он предоставил нам человека, к которому есть доверие. Господин Кириленко у нас есть в переговорной группе, и по всем вопросам консультируемся сначала с военными, а потом с дипломатами", - рассказал Арахамия.

Кроме того, консультации предоставляют и израильские эксперты. Те, в свою очередь, советуют Украине если уже и нейтральный статус, то с "укрепленным иммунитетом": "Ведь своя армия должна быть достаточно оборонная, мы же ни на кого не нападаем, мы нейтральное государство, но должны уметь себя хорошо защищать".

Арахамия считает идеальным, если бы в Украине дополнительно 1-2 миллиона граждан несколько раз в год имели возможность проходить обучение на полигонах.

Как писал УНИАН, переговоры Украина-РФ возобновятся уже 1 апреля.

Что предшествовало

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Украины и России. Украинская делегация передала свои предложения и видение окончания войны.

Речь идет, в частности, о внеблоковом статусе в обмен на "гарантии безопасности" с участием РФ и ряда западных стран, которые соответствовали бы 5-му статуту НАТО.

Также Украина предлагает предусмотреть в будущем договоре, что все страны-гаранты не только не возражают против вступления в ЕС, а должны помогать в этом процессе.

Никаких документов не подписывали, уточнил глава фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия.

По мнению Британии, переговоры Россия использует для перегруппировки войск, чтобы пойти на второе наступление.

При этом бомбардировки украинских городов продолжается.

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