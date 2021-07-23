Украина будет настаивать на необходимости санкций против оператора "Северного потока-2".

Украина будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта "Северный поток-2", что не даст возможности начать транспортировку газа по трубопроводу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", ссылаясь на информацию председателя правления компании Юрия Витренко во время пресс-подхода в Вашингтоне.

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Он считает, что сейчас есть достаточно инструментов, чтобы остановить "Северный поток-2".

"Для того, чтобы этот газопровод заработал, должен быть оператор – он должен быть сертифицирован по европейским правилам. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ через газопровод. Так вот, если оператор газопровода будет под санкциями – а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит "Газпрому", поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитической оружием в руках России. Если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не станут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него", – сказал Витренко.

Председатель правления "Нафтогаза" подчеркнул, что последние переговоры свидетельствуют о значительной поддержке позиции Украины среди американских сенаторов и конгрессменов.

"Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект является реальной угрозой для безопасности Украины. Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект несет коррупцию в Европу, он разделяет Европу. И это, в свою очередь, также представляет угрозу для всего мирового порядка. Они готовы поддерживать нас, Украину, на нашем пути борьбы против этого проекта. Именно поэтому мы считаем этот визит очень удачным", – сказал Витренко.

Глава компании также считает, что совместное заявление американской администрации и немецкого правительства не решает вопрос безопасности для Украины.

"Мы видим, что проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной, прежде всего в сфере безопасности, остаются, по крайней мере пока, без ответа. Поэтому мы продолжаем объяснять, что пока Россия, Путин использует газ, как геополитическое оружие – до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта", – отметил он.

Витренко добавил, что вопрос угроз, создаваемых запуском "Северного потока-2", будет обсуждаться в ходе визита президента Владимира Зеленского в США в конце августа.

"Визит президента Украины господина Зеленского в США 30 августа, это предложенная американской стороной дата – мы надеемся и рассчитываем на то, что эта встреча будет очень плодотворной. У украинского президента будет прекрасная возможность объяснить его американскому коллеге угрозы, которые создает "Северный поток-2", – сказал председатель правления "Нафтогаза".

Переговоры по "Северному потоку-2": что необходимо знать

21 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намерена назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США в отношении "Северного потока-2" были более сильными.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Анна Бредихина