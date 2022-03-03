Зеленский отметил, что сейчас первоочередным является вопрос безопасности, однако членство Украины в Евросоюзе - это вопрос отношения к ней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслужила быть на уровне стран Евросоюза во всех смыслах этого слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.

"Я считаю, что Украина заслужила быть на уровне таких стран как Германия и другие страны Евросоюза во всех смыслах этого слова. Я думаю, членство Украины в Евросоюзе - это не главный приоритет сейчас, ведь прежде всего безопасность и война, но это отношение к тебе и оно важно", - сказал Зеленский.

По его мнению, сегодня больше не может ставиться вопрос, что давать Украине, а что нет.

"Мы не можем ничего ни у кого просить... Мы защищаем сегодня интересы всех. Поэтому это тот случай, когда... кому-то больно и сложно, так не жди, что он тебе позвонит, делай ты", - подчеркнул глава государства.

Война против Украины: