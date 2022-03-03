Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслужила быть на уровне стран Евросоюза во всех смыслах этого слова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.
"Я считаю, что Украина заслужила быть на уровне таких стран как Германия и другие страны Евросоюза во всех смыслах этого слова. Я думаю, членство Украины в Евросоюзе - это не главный приоритет сейчас, ведь прежде всего безопасность и война, но это отношение к тебе и оно важно", - сказал Зеленский.
По его мнению, сегодня больше не может ставиться вопрос, что давать Украине, а что нет.
"Мы не можем ничего ни у кого просить... Мы защищаем сегодня интересы всех. Поэтому это тот случай, когда... кому-то больно и сложно, так не жди, что он тебе позвонит, делай ты", - подчеркнул глава государства.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.