Об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ / Иллюстрация REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслужила быть на уровне стран Евросоюза во всех смыслах этого слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.

"Я считаю, что Украина заслужила быть на уровне таких стран как Германия и другие страны Евросоюза во всех смыслах этого слова. Я думаю, членство Украины в Евросоюзе - это не главный приоритет сейчас, ведь прежде всего безопасность и война, но это отношение к тебе и оно важно", - сказал Зеленский.

По его мнению, сегодня больше не может ставиться вопрос, что давать Украине, а что нет.

"Мы не можем ничего ни у кого просить... Мы защищаем сегодня интересы всех. Поэтому это тот случай, когда... кому-то больно и сложно, так не жди, что он тебе позвонит, делай ты", - подчеркнул глава государства.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.