Наша страна озвучила свою позицию странам-членам Альянса перед их встречей с РФ, отметили в Офисе президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявляет, что украинская делегация "вооружила" страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) в преддверии их диалога с Российской Федерацией, который состоится 12 января в формате заседание Совета НАТО-Россия.

Как сообщил Жовква в социальной сети Facebook, 10 января он принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, которая состоялась в Брюсселе накануне заседания Совета Россия-НАТО.

"Сверили часы с государствами-членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу. Не могу раскрывать ход дискуссии, поскольку заседание проходило в закрытом формате", – написал Жовква.

"Выразили свою позицию все 30 союзников, и в каждом выступлении звучала поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высокая оценка того, что Украина остается сдержанной во время напряженной ситуации на ее границах и не поддается на разного рода провокации. Со своей стороны заверил, что так будет продолжаться и в дальнейшем", – добавил заместитель руководителя ОП.

Также была обсуждена с союзниками и руководством Альянса подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде.

"Отметил важность того, чтобы Украина не только должна была быть приглашена на саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами. Над этим и будем работать, начиная с сегодняшнего дня, со всеми столицами государств-членов НАТО и со штаб-квартирой в Брюсселе", – подчеркнул Жовква.

Он добавил, что на заседании Комиссии Украина-НАТО в большинстве выступлений прозвучало, что "будущее Украины в НАТО – это дело исключительно 30 членов НАТО и Украины как страны-аспиранта, и никого больше".

Читайте такжеВ США указали на сложности в переговорах с РФ: в Москве продолжили "гнуть свое""И это вселяет осторожный оптимизм на успешный исход Мадрида и относительно дальнейшего движения в НАТО", – подчеркнул Жовква.

Напомним, 10 января Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Комиссии Украина-НАТО подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромиссы с Российской Федерацией относительно будущего членства Украины.

Справка УНИАН. 31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров – 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

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