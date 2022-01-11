Говорят, что они сосредоточились на востоке, севере и юге страны.

Сейчас Соединенные Штаты Америки не наблюдают уменьшения военного присутствия России вблизи границ Украины.

Об этом заявил официальный представитель американского Министерства обороны Джон Кирби, пишет Голос Америки.

Представитель Минобороны говорит, что Российская Федерация сохраняет ощутимые военные силы на востоке, севере и юге от Украины.

Кроме того, он обратил внимание на заявление заместителя госсекретаря США Венди Шерман. Ранее она предложила России отвести часть войск от границ Украины, чтобы продемонстрировать свою позицию по разрядке.

Читайте такжеВ Киеве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" (фото)Напомним, Россия настаивает на том, чтобы Североатлантический альянс отказался от членства Грузии и Украины в НАТО.

Переговоры США и РФ

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.