Президент подчеркнул, что успешные страны Европы работают в интересах своих граждан, а не "кучки самых богатых".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки богатейших. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – отметил глава государства.

Читайте такжеДепутата Людмилу Буймистер исключили из "Слуги народа"Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270. Ряд депутатов были недовольны специальной процедурой рассмотрения законопроекта, поскольку они не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

В тот же день председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что во время принятия закона об олигархах возникла коллизия. По его словам, депутаты хотят снова переголосовать статью 5 закона. "Статья о том, как олигарх признается олигархом", - пояснил парламентарий.

В свою очередь, тогдашний председатель ВР Дмитрий Разумков поблагодарил парламент за то, что поддержал поправку №398, инициатором которой был он.

Поправкой №398 предлагалось установить, что решение о признании лица олигархом принимается председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по обращению комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время поправка №398 на голосование во время принятия закона не ставилась. Депутаты голосовали за поправку №406, которая предусматривает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

Читайте такжеРада назначила нового министра экономики Украины3 ноября ВР устранила "несогласованности" в законе об олигархах, уточнив полномочия СНБО. Соответствующее решение депутаты поддержали тремя голосованиями. В уточненном тексте закона, который опубликован на сайте парламента, в частности, в его статье 5 указывается, что по ходатайству лица, в отношении которого рассматривается вопрос о признании ее олигархом, и на основании соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны Украины ее личные устные объяснения заслушиваются на заседании СНБО. Уточненным текстом закона изменения вносятся также в статьи 7 и 9 Закона. По всему уточненному тексту закона указывается, что органом, который участвует в процессе признания лица олигархом, является СНБО.

В статье 5 также говорится: решение о признании лица таким, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Автор: Антонина Доломанжи