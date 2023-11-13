Штефан Фюле отметил, что расширение и реформирование ЕС - связанные процессы.

Еврокомиссия намерена как можно быстрее начать переговоры о членстве Украины в ЕС. В то же время расширение Европейского союза невозможно без реформирования.

Бывший еврокомиссар Штефан Фюле отметил, что процесс реформирования ЕС необходим, чтобы принять в свои ряды новых членов.

"Эти два процесса будут связаны. И я не вижу возможности, чтобы Украина и другие страны, вошедшие в этот пакет расширения, присоединились к ЕС без того, чтобы сам ЕС подготовился к приему новых членов. Этот процесс подготовки касается обеих сторон: стран-кандидатов и ЕС. Отчет от ЕК дает нам возможность понять, что реформирование ЕС уже не является вопросом для академического обсуждения. Это задача, которая в идеале должна проходить параллельно с тем, как продвигается переговорный процесс о вступлении", - отметил политик в интервью DW.

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При этом он считает, что реформирование ЕС не только возможно, но и обязательно, потому что иначе нельзя двигаться вперед.

"Когда речь идет о технических и юридических аспектах расширения, то о них достаточно четко говорится в отчете Еврокомиссии. Что нам нужно, это увидеть политические обязательства со стороны стран-членов ЕС. И эти обязательства не могут быть ограничены только согласием на саммите Европейского совета в декабре открыть переговоры о вступлении или одобрить рекомендации Еврокомиссии по этому поводу. Задача стран-членов – показывать результаты в этой постепенной реформе институтов ЕС, чтобы гарантировать, что ЕС со своей стороны также отвечает ожиданиям новых членов", - подытожил Фюле.

Украина в ЕС - последние новости

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины. При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его Будапешт против таког расширения до завершения войны с Россией.

Стоит отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к некоторым компромиссам, чтобы достичь большой цели и стать членом Европейского Союза.

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