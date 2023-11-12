В анонсе будущего опроса содержатся манипулятивные утверждения, похожие на посылы российской пропаганды.

Венгерские власти во время ежегодных консультаций с гражданами страны намерены провести опрос относительно того, что они думают о членстве Украины в Евросоюзе.

Такой анонс сделал секретарь правительства страны Тамаш Менцер, передает Alfahir. Он отметил, что венгров спросят, считают ли они, что Украине место в Евросоюзе. На видеоанонсе звучат пророссийские нарративы, которые побуждают граждан ответить "нет" на вопрос консультаций.

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"В Украине война, поэтому, если она будет принята, то война будет перенесена в Евросоюз, и значительная часть ресурсов ЕС пойдет в Украину" - высказал свое мнение Менцер.

Он добавил, что членство Украины в ЕС будет означать некие военные обязательства. Однако на самом деле вступление Украины не накладывает на страны-члены никаких военных обязательств.

Позиция Венгрии по вступлению Украины в ЕС

На днях Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры о вступлении Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто тут же заявил, что его страна против вступления Украины в ЕС до завершения войны с РФ.

Власти Венгрии никогда не скрывали свою антиукраинскую позицию, а после полномасштабного вторжения РФ начали активно распространять в ЕС российскую пропаганду.

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