Он заявил, что вступление Украины в ЕС, пока идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто покомментировал Европейской комиссии по расширению ЕС, в частности в части вступления Украины. По его словам, оценка Еврокомиссии относительно невыполнения Украиной условий "правильная".

"Способ, которым Украина нарушает наиболее основополагающие права ЕС в вопросе прав национальных меньшинств, является особенно вопиющим. А поскольку, согласно оценке ЕС, Украина не выполнила условий для членства, мы не считаем, что любой дальнейший прогресс в вопросе о переговорах о вступлении с Украиной является своевременным", – заявил он в Facebook.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС, пока идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".

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"Украина находится в состоянии войны, поэтому можем увидеть, что там не соблюдаются ни свобода слова, ни свобода выражения, и выборы не проводятся тоже. Было бы очевидно абсурдным для государств-членов ЕС принимать позицию относительно того, как в Украине при таких условиях функционируют институты верховенства права", – сказал Сийярто.

Вступление Украины в ЕС: заявления Венгрии

Представитель премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что его страна будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Причиной называют то, что венграм "невыносимо жить" на украинских территориях из-за законодательства о переходе школ нацменьшинств в Украине на украинский язык.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя угрозы Венгрии заблокировать начало переговоров о вступлении в Европейский Союз, подчеркнул, что вопрос национальных меньшинств принципиально продвигается Венгрией и именно в венгерском видении.

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