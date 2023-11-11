По его мнению, сколько времени Украине потребуется для того, чтобы присоединиться к ЕС, зависит только от нас.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к компромиссам, чтобы достичь большой цели и стать членом Европейского Союза.

Он убежден, что если Украина в короткий срок выполнит требования ЕС, Европейское сообщество не будет против нашего вступления, сообщает Украинское Радио.

"Должна быть демократическая свободная страна, где уважается человек, его права, законы, нормы и правила, которые являются для всех одинаковыми. Тогда мы критерии, которые есть в ЕС, очень быстро выполним на 100%", - сказал Данилов.

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Он уверен, что преодоление коррупции - это наше домашнее задание.

"Мы должны этот вопрос решить раз и навсегда. Более того, большое желание поставить точку в вопросе коррупции есть и у президента. Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашего вице-премьер-министра Стефанишиной, которая непосредственно занимается этим вопросом. Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС. Сложного там ничего нет и я не думаю, что для нас это будет трудно. Соответствующие нормативно-правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах", - отметил Данилов.

По его мнению, сколько времени Украине потребуется для того, чтобы присоединиться к ЕС, зависит только от нас.

"Если мы будем готовы в короткий промежуток времени, думаю, ЕС не замедлится взять нас в члены. Нам надо соответствовать критериям Евросоюза, это надо понимать. Речь идет о совместной работе всей нашей украинской общины как на территории страны, так и за ее пределами. Это наша общая задача и если кто-то считает, что этим должен заниматься отдельный человек или институт, а все остальные будут наблюдать - нет, оно так не работает. Нам надо соответствовать всем критериям и понимать, что коренная трансформация советской Украины, в которой мы продолжаем сегодня еще жить, должна произойти. Должна быть демократическая свободная страна, где уважается человек, его права, законы, нормы и правила, которые являются для всех одинаковыми. Тогда мы критерии, которые есть в ЕС, очень быстро выполним на 100%", - добавил он.

Вступление Украины в ЕС - детали

8 ноября в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Она отметила, что Киев выполнил более 90% необходимых для этого реформ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление председатели Еврокомиссии о рекомендациях начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, назвав это "правильным" шагом истории.

Венгрия выступает против начала переговоров относительно членства Украины в Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время своего выступления на государственном радио.

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