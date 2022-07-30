В МИД призвали украинские СМИ и пользователей соцсетей критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "измены".

Украина не принимала бы участия ни в каких договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно высказываний конгрессвумен США Виктории Спартц по "зерновому соглашению".

Отмечается, что, согласно "зерновой" договоренности, ООН и Турция взяли на себя обязательство обеспечить выполнение договоренностей со стороны России. "Украина завершила необходимую подготовку для восстановления безопасного экспорта зерновых и рассчитывает на ответные шаги других сторон. Ситуацию безопасности контролируют ВСУ", - отмечает МИД.

В комментарии отмечается, что в нынешних условиях не существует простых решений, но "попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас - это наносить сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, которые нуждаются в экспорте и доходах, а также подрывать глобальную продовольственную безопасность".

В МИД призвали украинские СМИ и пользователей соцсетей критически относиться к "попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "измены", которые преследуют только две цели: сеять раздор в Украине и наносить вред отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами".

Ранее член Конгресса США Виктории Спартц обратилась с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвав его приостановить "зерновое соглашение", пока Украина не получит надлежащих мер безопасности.

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