29 июля в Одессе началась конкретная работа по восстановлению экспорта украинского зерна.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что чем больше украинского зерна будет на мировом рынке, тем стабильнее будет ситуация у партнеров Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что международное сообщество проинформировано о всех деталях противодействия Украины российскому террору голодом.

Зеленский добавил, что 29 июля в Одессе началась конкретная работа по восстановлению экспорта украинского зерна. Он отметил, что это важно не только с точки зрения экономической прочности Украины, которая нужна, чтобы выстоять в войне.

"Это важно для того, чтобы мир выстоял под давлением продовольственного кризиса. Чем больше украинского зерна на мировом рынке, тем более стабильной будет ситуация у наших партнеров. А значит, тем более эффективным будет и наше общее противодействие государству-террористу", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что пока не хочет давать прогнозов.

"Посмотрим, как будут выполняться договоренности по зерновому экспорту. ООН, Турция и другие международные партнеры отвечают за сторону безопасности этого процесса. Все, что необходимо для защиты нашего побережья, делается Вооруженными силами Украины", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.