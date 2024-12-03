Это решение создает в бюджетной сфере новое понятие - "условные долговые обязательства".

Верховная Рада в целом одобрила законопроект №12232 относительно изменений в Бюджетный кодекс, которые касаются безвозвратной финансовой помощи на 50 млрд долларов от стран G7 ("Группа семи") и ЕС. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Если проще - то это о 50 млрд $ от G7, что Украина не будет возвращать этот кредит если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - сообщил нардеп. По его словам, законопроект поддержал 271 депутат.

Это решение создает в бюджетной сфере новое понятие - "условные долговые обязательства". 50 млрд долларов, о которых идет речь, являются именно такими условными обязательствами.

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Таким образом, наше государство не будет возвращать этот кредит до тех пор (и если) не получит репарации от РФ. Известно также, что выделенные деньги не будут учитываться в качестве государственного долга.

Если бы эти изменения не были внесены в Бюджетный кодекс, министр финансов Сергей Марченко не смог бы подписать соглашение, которое бы позволило получить 50 млрд безвозвратной финансовой помощи. Последнее могло привести к катастрофическим последствиям для выполнения бюджета в 2025 году.

50 миллиардов долларов для Украины - что известно

В начале октября УНИАН сообщил, что Венгрия заблокировала кредит "Группы семи" для Украины на 50 млрд долларов. Как отмечалось, вопрос "заморозили" до завершения выборов американского президента.

Позже, в конце октября страны G7 достигли соглашения о предоставлении Киеву кредита на 50 млрд долларов за счет прибыли, которую планируют получить от замороженных активов Центробанка РФ.

Как сообщалось, кредиты должны выплачивать с помощью серии двусторонних займов, начиная с 1 декабря и до конца 2027 года. Они будут отражать "срочные потребности Украины в финансировании".

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