Также Будапешт отложил принятие решения о возобновлении санкций ЕС против России.

Венгрия отложила принятие окончательного решения, принятого Группой семи (G7) о предоставлении Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов этой страны Михали Варга, информирует Reuters.

Отмечается, что Будапешт также отложил принятие решения о возобновлении санкций Европейского Союза против России. Оба вопроса "заморожены" до завершения выборов президента США, подчеркнул чиновник:

"Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США".

Как известно, в ЕС заявили, что доходы от всех российских активов, замороженных на Западе, могут профинансировать кредит в размере до 50 миллиардов долларов. Поскольку большинство активов находится в Европе, Брюссель может предоставить до 35 миллиардов евро для займа G7. Эта сумма будет уменьшена на сумму, которую внесут Соединенные Штаты.

"Этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября, но решение Венгрии означает, что окончательные взносы каждой из стран G7 будут определены только после выборов 5 ноября", - пишет издание.

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ЕС готовится выделить Украине 40 млрд евро новых кредитов, независимо от участия США. По информации Financial Times, односторонние действия происходят на фоне беспокойства Брюсселя тем, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме замороженных активов.

Как сообщило издание, правительство Виктора Орбана, наиболее пророссийского лидера ЕС, пыталось отложить решение по схеме замороженных активов до президентских выборов в США 5 ноября.

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