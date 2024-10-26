Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет доходов, полученных за счет иммобилизации российских суверенных активов.

Страны Большой семерки достигли соглашения о предоставлении Украине кредита на 50 миллиардов долларов за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка. Об этом говорится в совместном заявлении стран G7.

"Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих потоков чрезвычайных доходов, полученных за счет иммобилизации российских суверенных активов... Наша цель - начать выплату средств до конца года", - говорится в заявлении G7.

Как сообщает Reuters, в сопроводительном заявлении министров финансов Большой семерки говорится, что кредиты будут выплачиваться через серию двусторонних займов, начиная с 1 декабря и до конца 2027 года "частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании".

Видео дня

В заявлении не указываются конкретные суммы двусторонних займов, но говорится, что дополнительные детали будут опубликованы в ближайшие дни.

США заявили, что предоставят $20 млрд, еще один кредит в размере 20 миллиардов долларов поступит от ЕС, а остальные 10 миллиардов долларов распределят между Канадой, Великобританией и Японией.

Кредит на $50 миллиардов для Украины

В июне "Группа Семи" провела саммит в Италии, во время которого страны-участницы договорились выделить Украине кредит в размере 35 миллиардов евро, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов.

Впоследствии стало известно, что США предоставят Украине 20 млрд долларов кредита, несмотря на то, что ЕС не согласился на просьбу Вашингтона о гарантиях того, что активы России останутся заблокированными на дольше.

23 октября Совет ЕС окончательно утвердил пакет финансовой помощи Украине в форме займа 35 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: