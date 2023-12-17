Речь идет о споре вокруг канала "Дунай – Черное море".

Украина и Румыния решили 20-летний межгосударственный спор по выполнению ее требований при строительстве канала "Дунай – Черное море". Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств по Конвенции Эспо. На полях 9-го совещания сторон Конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала "Дунай – Черное море" – done. Мы выполнили "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие проекта с требованиями Конвенции. Ведь Украине не безразлично на добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", – подчеркнул он в Facebook.

Отметим, что Украина запустила экспериментальное плавание по каналу "Дунай – Черное море" еще в 2004 году. Румыния и Европейская комиссия выступили против – они ссылались на природоохранный статус дельты и отсутствие оценки влияния судоходства на окружающую среду.

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Украина на международной арене: важные новости

14 декабря 2023 года Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной и Молдовой. Реагируя на это решение, президент Украины Владимир Зеленский написал: "Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет".

В то же время организационные рамки переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз окончательно одобрят после воплощения всех рекомендаций Европейской комиссии.

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