В частности, будет запущена онлайн-очередь на обработку барж в Констанце.

В марте следующего года в румынском порту Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки для украинской агропродукции. Как сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) Дмитрий Москаленко в Facebook, договоренность об этом достигнута в Румынии на встрече по наращиванию экспортной способности украинских портов Дуная.

"Организацию якорных стоянок мы обсуждали с румынскими коллегами еще в сентябре. Сейчас благодаря открытию портов Одессы поток агропродукции через Придунавье уменьшился. Однако вопрос не утратил актуальности! В любой момент из "резервного" направления аграрного экспорта Дунай может снова превратиться в основной", – подчеркнул он.

Москаленко отметил, что за январь-февраль румынская сторона обещает провести тендер и наработать нормативную базу, чтобы уже в марте ввести стоянку в эксплуатацию.

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Также он добавил, что еще одной важной новостью является онлайн-очередь на обработку барж в Констанце, которая должна добавить работе пароходства большей прогнозируемости.

"Оба решения ожидали уже давно. Простои барж в Констанце-это дополнительные расходы для владельцев груза и катастрофическая потеря эффективности использования флота", – подчеркнул Москаленко.

Экспорт украинской агропродукции с помощью Румынии

13 октября стало известно о том, что власти Румынии утвердили постановление, регламентирующее импорт четырех видов агропродукции из Украины. Согласно утвержденной процедуре, будет разрешено импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои из Украины, но только на основании лицензии, полученной от Министерства сельского хозяйства Румынии.

14 октября заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква заявил, что Румыния вдвое увеличит транзитный коридор для экспорта украинского зерна-с двух до четырех миллионов тонн.

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