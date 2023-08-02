Глава государства отметил, что эмоциям сейчас стоит остыть.

Отношения Польши и Украины "в последнее время не самые лучшие" из-за высказываний представителей украинской власти, кроме того, по многим вопросам страны не могут прийти к согласию.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает RMF FM. Он отметил, что есть много вопросов, по которым между Польшей и Украиной "нет согласия".

Комментируя предстоящую встречу с представителем посольства Украины, польский дипломат подчеркнул, что диалог будет очень откровенным и конкретным.

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"Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не является лучшим. Никто этого не скрывает", – отметил Яблонский.

Он предположил, что у представителей Украины "выплеснулись определенные эмоции", однако Польша остается "снисходительной", поскольку на Украину напали, но Украина "также не должна нападать на своих союзников".

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – пояснил ситуацию дипломат.

На ситуацию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства написал в Twitter, что свобода народов Украины и Польши, а также ценности Европы и победа над общим российским врагом - превыше всего.

Он отметил, что сейчас видны различные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть", - заявил Зеленский.

Конфликтная ситуация между Варшавой и Киевом

Недавно в интервью польским СМИ руководитель Офиса по вопросам международной политики в администрации президента Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил, что Украина получила беспрецедентную поддержку Польши и Киеву "стоило бы ценить роль, которую страна сыграла для Украины за последние годы".

Из-за заявления Пшидача вчера посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД. В свою очередь польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил этот шаг со стороны Киева и в ответ польские дипломаты вызвали на ковер украинского посла Василия Зварыча.

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