Президент напомнил, что недавно был на линии разграничения, где с одной стороны детский сад и школа, а с другой – попадающие в них снаряды.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа хотят мира, а Россия говорит, что не хочет нападать, однако кто-то в этой ситуации врет.

Об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас врет. Это – еще не аксиома, но уже – не гипотеза", - отметил он.

Президент напомнил, что два дня назад был на Донбассе, на линии разграничения, где с одной стороны детский садик, а с другой – снаряд, попадает в него, с одной стороны школа, с другой – снаряд, который прилетает на школьный двор.

"А рядом 30 детей. Которые идут, нет - не в НАТО, а на уроки. У кого-то - физика. Зная ее элементарные законы, даже дети понимают, насколько нелепо звучат заявления о том, что обстрелы ведутся со стороны Украины. У кого-то математика. Дети... без калькулятора могут посчитать разницу между количеством обстрелов в эти три дня и упоминаниями об Украине в нынешнем Munich Security Report. А у кого-то - история. И когда на школьном дворе появляется воронка, у детей появляется вопрос: неужели мир забыл свои ошибки ХХ века? К чему приводят попытки умиротворения?",- сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Эти действия РФ сопровождает распространением дезинформации относительно ситуации на востоке Украины.

В частности, в течение суток 18 февраля оккупационные войска 66 раз нарушили режим тишины, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты обстреливали позиции украинских войск по всей линии фронта.

17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил, оккупанты 60 раз нарушили режим тишины. Российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено здание детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, через полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.