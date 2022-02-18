Госсекретарь заявляет, что последние обстрелы на Донбассе могут быть частью сценария для создания ложного повода для вторжения войск РФ.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен считает последние обстрелы на Донбассе ложными провокациями для возможного дальнейшего вторжения войск Российской Федерации, стянутых к границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Госсекретарь США отметил, что прилагаются все возможные усилия, чтобы обеспечить дипломатический путь для урегулирования ситуации, связанной российским наращиванием войск к Украине. По его убеждению, разногласия должны быть решены с помощью диалога и дипломатии. "Мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, за который взялась Россия. И все, что мы видим, в том числе то, что вы описали за последние 24-48 часов, является частью сценария, который уже приведен в действие - создание ложных провокаций, чтобы затем реагировать на эти "провокации", а затем, наконец, осуществления новую агрессию против Украины", - отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что важно пролить свет на то, что наблюдается.

"Возможно, это переведет Россию на другой путь. Мы остаемся полностью подготовленными, двое из нас (указывает на Анналену Бербок - УНИАН), с нашими коллегами, чтобы участвовать в дипломатии, но я считаю, что мы должны знать историю. Вы ссылаетесь на 2014 год (оккупация Крыма и начало войны на Донбассе - УНИАН), кто-то может ссылаться также на 2008 год в Грузии. И мы должны быть информированы фактами, и факты говорят о том, что несмотря на слова, которые говорит Россия в последние дни об отводе войск от границы, этого не происходит. Наоборот, мы видим, как прибывают дополнительные силы на границу, в том числе передовые силы, которые были бы частью любой агрессии", - отметил Блинкен.

Также он сказал, что надо сохранять чрезвычайную бдительность.

Блинкен добавил, что единственным лучшим источником силы, которую имеют страны Запада в реагировании на этот вызов, является солидарность.

"Я думаю, что президент Путин был немного удивлен из-за этой солидарности и того способа, который объединил НАТО, объединил Европейский Союз", - отметил Блинкен.

Он добавил, что пока эта солидарность будет существовать, страны Запада смогут ответить на любые действия президента РФ Владимира Путина.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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