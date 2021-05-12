Глава МИД Украины призывает прилагать максимальные усилия для неизбежной деоккупации Крыма.

Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в саммите международной «Крымской платформы по деоккупации полуострова», который состоится 23 августа в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Иваном Корчоком в Братиславе.

Он рассказал, что проинформировал словацкого коллегу о ситуации с переговорами в «нормандском формате» и минском процессе, а также об эскалации ситуации Россией вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях.

«Словакия является одним из первых государств Европы и мира, которое продемонстрировало свою солидарность с Украиной в период наращивания Россией своего присутствия на границе в последние недели. Мы очень ценим это», - заявил Кулеба.

«Я хочу также поблагодарить отдельно Словакию и президенту Словакии Зузану Чапутову за ее подтверждение участия в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в августе этого года в Киеве. Мы никогда не должны забывать об украинском Крыме, прилагать максимальные усилия для его неотвратимой деоккупации», - подчеркнул Кулеба.

Крымская платформа: что это такое

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время прений на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыму.

В декабре он заявлял, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Саммит инаугурации Крымской платформы запланирован провести в Киеве 23 августа.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

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Автор: Олег Давыгора