Депутаты выступают против пунктов, касающихся ограничения деятельности телеканалов и партий.

Руководители фракций в Верховной Раде обратятся к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы изменить Указ о чрезвычайном положении в Украине.

Об этом сообщила в комментарии журналистам народный депутат Кира Рудик.

Она отметила, что "письмо сейчас находится на стадии подписания и его будут подписывать главы фракций". Рудик сообщила, что по этому поводу с Офисом президента были переговоры, которые вел председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

Депутат отметила, что "оппозиционные фракции не устраивают те конкретные пункты, которые могут создавать неприятные ситуации, где в рамках режима чрезвычайного положения будут злоупотребления".

По ее словам, это касается ограничения работы телерадиокомпаний, ограничения работы политических партий, а также "это касается доступа к жилью людей в рамках чрезвычайного положения".

"Это нам совершенно не подходит. Это были основные пункты по которым у нас было предостережение. И сейчас мы надеемся, что их примут", - отметила Рудик.

Она добавила, что ожидается, что будет новый Указ президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Как сообщил на своей странице в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, к Указу предлагаются следующие изменения:

изъятие пункта о жилье граждан;

удаление пункта об ограничении деятельности телевидения;

изменение пункта о возможном запрете политических партий на те, кто продвигает идеологию страны-агрессора;

изъятие пункта об ограничении передвижения по Украине.

"Мы надеемся, что президент внесет соответствующие изменения и вернет это в Раду. Сначала будет внеочередное заседание по увеличению финансирования армии, а затем заседание по чрезвычайному положению", - добавил Гончаренко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что такое чрезвычайное положение и какие ограничения нас ждут, если его введут в Украине.

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