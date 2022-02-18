Они также призвали парламенты стран цивилизованного мира к решительной и жесткой реакции на действия российских террористических войск.

В Верховной Раде Украины депутаты призвали мир немедленно усилить санкции против президента России Владимира Путина и его окружения.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания фракция "Слуга народа" и группа "Партия "За будущее" попросили о перерыве с заменой на выступление.

От них с трибуны, в окружении нескольких десятков депутатов, выступил народный депутат от "СН" Александр Ковальчук.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская на Луганщине. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметра противник выпустил 32 снаряда. Снаряды попали в детский сад, где в это время находились дети", - подчеркнул он.

Читайте такжеСенат США принял резолюцию в поддержку УкраиныКовальчук добавил, что в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, была обстреляна школа во Врубовке, в которой в то время также проходили занятия и находились дети.

"Это откровенные акты терроризма против мирных жителей, которые осуществляются русской армией, армией, которой командуют российские офицеры, которая вооружена и финансируется Россией. Причем Россия традиционно пытается цинично переложить ответственность за эти преступления на Украину и наши Вооруженные силы", - отметил депутат.

Он отметил преданность Украины поиску дипломатических путей урегулирования конфликта, который начала Россия, но в то же время и готовность обороняться.

Ковальчук также отметил, что Украина не позволит безнаказанно совершать вооруженные провокации против мирных граждан Украины и украинской инфраструктуры.

"Учитывая сегодняшние грубые террористические атаки российских наемников на детей, мы призываем мир усилить санкции против Путина и его окружения уже сейчас, немедленно. Мы призываем парламенты стран цивилизованного мира к решительной и жесткой реакции на действия российских террористических войск", - подчеркнул Ковальчук и добавил, что о факте обстрела детского сада должны знать во всем мире.

Новое обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска 17 февраля обстреляли поселок Станица Луганская из тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела было повреждено здание детсада, где в то время находились дети. Трое работников детсада получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

Нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.