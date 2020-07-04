"Имперских амбиций у Кремля не уменьшается": командующий ВМС заявил, что угроза полномасштабной агрессии РФ против Украины не исчезла
Угроза полномасштабной агрессии России против Украины не исчезла.
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Об этом командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью Радио Свобода.
«Для нашей страны угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, она никуда не исчезала. Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в том числе против Украины», - сказал он.
По словам командующего ВМС, во время последних масштабных стратегических командно-штабных ученийх по южному направлению «Кавказ-2016» РФ осуществила не только высадку своего десанта, но и имитировала «соответствующие действия» украинских войск.
Как отметил Неижпапа, имперских амбиций у Кремля не уменьшается, они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно «бряцают оружием» вблизи границ.
«Поэтому все меры наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии. Есть утвержденный главнокомандующим ВСУ план боевой подготовки на 2020 год. Пандемия внесла в него определенные ограничения и изменения в формате проведения, но количественно учений меньше не стало, мы придерживаемся запланированного», - заверил он.
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