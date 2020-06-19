Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России

Срок действия действующих санкций истекает 31 июля.

Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России на еще шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогла сдерживать российскую агрессию против Украины. Санкции прислали четкий сигнал: Россия должна полностью выполнить Минские соглашения", - подчеркнул Кулеба.

Как известно, сегодня состоялась видеоконференция 27 лидеров стран-членов и руководства Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга по итогам видеоконференции президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что перед принятием решения о продлении секторальных санкций канцлер Германии Ангела Меркель представила доклад о состоянии выполнения Минских соглашений.

"У нас была возможность выслушать доклад Ангелы Меркель по выполнению Минских соглашений, и это означает, что сейчас Совет решил перейти к продлению санкций", - подчеркнул Мишель.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Последний раз санкции были продлены в декабря 2019 года до 31 июля 2020 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС.

Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

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