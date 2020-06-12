Вице-премьер рассказал, когда Украина потеряла доверие к РФ

Вице-премьер-министр напомнил, что Россия нарушила предоставленные гарантии суверенитета Украины согласно Будапештскому меморандуму.

Украина потеряла доверие к Российской Федерации после начала агрессии в 2014 году, которая привела к оккупации Крыма и войне на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который является первым заместителем представителя Украины в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил в ходе онлайн дискуссии "Минский тупик: могут ли Украины и Запад выработать альтернативу?".

"Своей агрессией, своей начатой гибридной войной против Украины на самом деле они дали нам возможность сделать еще один шаг к нашей независимости. Независимость просто так не обретается. Она, к сожалению, оплачивается кровью, о чем говорит история человечества", - отметил он.

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По словам Резникова, согласно социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев, в том числе на контролируемой правительством Украины территории Донбасса, против особого статуса этого региона.

"Вторая вещь - это урок, который получила Украина", - сказал он и напомнил о Будапештском меморандуме, поскольку Украина потеряла доверие к России.

"Мы имеем потерю доверия к нашему северному соседу, которому мы верили", - констатировал министр и вспомнил миф о "старшем брате славянском, которому мы должны доверять, он нас будет защищать".

"Второй президент Украины Леонид Кучма в свое время подписал с ними большой договор о дружбе. При их участии был подписан и Будапештский меморандум, потому что мы доверяли им, в первую очередь России. А уж, простите, во вторую очередь Соединенным Штатам, Великобритании, а в дальнейшем Франции и Китаю, которые затем присоединились. И мы потеряли это доверие, и это свидетельство для всего мира, можно ли вообще доверять Российской Федерации", - подчеркнул вице-премьер.

Также он подчеркнул, что каждая европейская страна при принятии решения о сохранении или ужесточении санкционного давления должна понимать, что война продолжается не на востоке Украины, а на востоке Европы.

Кроме того, Резников напомнил слова президента Франции Франсуа Миттерана, который, присоединяясь к Будапештскому меморандуму, говорил, что Украину все равно обманут.

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"И это произошло", - констатировал вице-премьер-министр.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

В дальнейшем две другие ядерные державы - Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

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