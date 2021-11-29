Это предложение поддержали несколько фракций.

В пятницу, 3 декабря, депутаты заслушают в Верховной Раде министра обороны Алексея Резникова относительно угроз на украинской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента предложила в пятницу заслушать министра обороны Украины Алексея Резникова во время Часа вопросов к правительству.

"Что касается Часа вопросов к правительству, то, учитывая серьезную обеспокоенность общества и наших международных партнеров по наращиванию российских войск на украинских границах, предлагаю заслушать министра обороны Алексея Резникова", - сказала Кондратюк.

При этом она отметила, что депутаты ожидают услышать от министра обороны и о состоянии финансирования армии в 2021 и в следующем годах, и выполнения оборонного заказа.

Это предложение поддержал и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Также это предложение поддержал и председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Главы фракций проголосовали за то, чтобы заслушать в ВР министра обороны в пятницу, 3 декабря.

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Российская угроза на украинской границе

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники возле границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе или со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Надя Пришляк