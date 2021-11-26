Министр обороны не может рассказать о конкретных подробностях этой помощи.

Министр обороны Алексей Резников анонсирует, что Украина в ближайшее время получит оборудование от международных партнеров.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Что касается готовности помочь: меня заверили, бесспорно, и британские, и американские коллеги, и сейчас я веду консультации с другими коллегами-министрами обороны дружественных стран о том, что мы получим поддержку, при чем в ближайшее время", - заявил Резников.

В то же время, министр обороны не может рассказать о деталях разговоров.

"Но я достаточно с оптимистичным настроением вернулся именно относительно технической поддержки, экспертной поддержки и необходимого нам оборудования", - подчеркнул Резников.

Он сказал, что детали о переговорах по вооружению и обороноспособности "должны быть в тишине".

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В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в США и Канаде готовят мгновенную и очень жесткую реакцию в случае нападения РФ на Украину.

Секретарь СНБО рассказал о своих встречах в рамках недавней участия на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Канада), где он встретился с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд, ее первым заместителем, а также встречи с сенаторами США из Республиканской и Демократической партий.

"Все разговоры только об этом - о помощи нашей стране. О том, если кто-то, я извиняюсь, с безумия решит пойти на такие действа в 2021 году (о прямом вторжении РФ - УНИАН), они будут реагировать. И поверьте, реакция будет мгновенная. По крайней мере, они об этом официально заявляют, и реакция будет очень жесткая", - заявил Данилов.

Он сказал, что Украина сейчас получает большую помощь со стороны США, Канады и Великобритании.

Как сообщал УНИАН, Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне разведданных США и Британии о тревожных перемещениях российских войск вдоль украинской границы.

Автор: Виталий Саенко