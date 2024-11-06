Дипломат считает, что теперь США получили весомый аргумент, чтобы дать разрешение ВСУ на удары вглубь РФ и не только это.

Участие северокорейских военных в войне против Украины может стать аргументом для приглашения страны в НАТО.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине (2006-2009 годы) Уильям Тейлор во время телемоста Выборы США и будущее Украины, сообщает Radio NV.

"То, что сейчас у РФ на линии фронта появляются военные КНДР - это провокация, которую администрация Байдена в следующие два месяца может использовать для того, чтобы обосновать изменение политики и позволить удары вглубь РФ. Должна быть логика изменения политики НАТО, чтобы уточнить, что американская политика поддерживает и дает приглашение Украине вступить", - сказал дипломат.

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Он убежден, что война Путина против Украины закончится сразу, как только США поддержат приглашение Украины в НАТО.

Тейлор считает, что обосновать положительную позицию по вступлению Украины в НАТО можно уже в настоящее время, принимая во внимание участие военных Северной Кореи в войне Путина против Украины.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО. В октябре этого года, после встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина может стать страной-членом Североатлантического альянса.

Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне и НАТО писало, что против этого сейчас выступают сразу семь стран. Одни боятся быть втянутыми в войну с РФ, другие - имеют пророссийские взгляды.

1 ноября помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер заявил, что Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году, однако этому помешал один нюанс.

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