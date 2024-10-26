Он отметил, что такие условия сложились из-за отсутствия более сильных решений западных партнеров в поддержку Украины.

Кремль настроен на продолжение войны и поэтому северокорейские солдаты уже в ближайшее время могут быть на поле боя против Украины.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. "В Москве настроены на продолжение агрессии... И именно поэтому они пытаются увеличить оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что такие условия сложились из-за отсутствия более сильных решений западных партнеров в поддержку Украины и это "только побуждает Путина вкладываться дальше в террор".

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Зеленский выразил убеждение, что мир может остановить развертывание войны, но для этого нужны не слова, а конкретные шаги. "Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо", - акцентировал президент.

"Время, которое истекает, пока решений нет - это постоянные российские удары, постоянные потери наших жизней. Следующая неделя будет временем нашей очень активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов на фронте и ради нашей стратегии принуждения России к завершению войны. Мы готовим важные сигналы поддержки", - анонсировал Зеленский.

Солдаты КНДР на войне в Украине

В украинской разведке сообщили, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ и они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября. По данным источников в разведке, учения северокорейских солдат проходят на полигонах в городах Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск и Владивосток.

20 октября министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал возможность отправки Северной Кореей войск в РФ для войны в Украине. Он заявил, что "пока не может подтвердить эти сообщения". В то же время Остин отметил, что такой шаг будет "вызывать беспокойство, если это окажется правдой".

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