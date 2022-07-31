Михаил Подоляк предложил Кремлю сразу брать курс на "освобождение Атлантиды".

На Банковой высмеяли объявленный Россией курс на господство в Мировом океане на фоне неудач ее флота в Черном море.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане? С 24 февраля Россия потеряла в Украине 15 кораблей, включая монструозный крейсер "Москва". При том, что Украина фактически не имеет флота. Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?", - написал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в день ВМФ, президент России Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину РФ. В ней указаны угрозы для государства и важные регионы, которые влияют на развитие страны.

Одной из главный угроз в документе указано "глобальное влияние США" и "доминирование в Мировом океане". Упоминается также "стремление США и их союзников к ограничению доступа Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям".

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