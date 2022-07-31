Президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину РФ. В ней указаны угрозы для государства и важные водяные регионы, которые влияют на развитие страны.
Церемония подписания указов, формирующих Морскую доктрину, состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.
Одной из главный угроз в документе указано "глобальное влияние США" и "доминирование в Мировом океане". Упоминается также "стремление США и их союзников к ограничению доступа Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям".
Другой угрозой выделены территориальные "претензии" к РФ нескольких государств, которые касаются российских приморских и островных регионов. Сюда же отнесли будущее расширение НАТО, то есть вступление в блок Швеции и Финляндии.
В доктрине также отмечены важные для экономики, национальной и стратегической безопасности России морские зоны. Список включает Азовское и Черное моря; восточную часть Средиземного моря; Черноморские, Балтийские и Курильские проливы; районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе пролегающих вдоль азиатского и африканского побережья.
Приоритетным направлением развития судостроительного комплекса названо сооружение крупнотоннажных судов, в том числе авианесущих кораблей для Военно-морского флота. А отдельный пункт посвятили "обеспечению экологической безопасности морской среды, сохранению и восстановлению морских экосистем".
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