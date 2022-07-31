Одной из главных угроз названо "глобальное влияние США и доминирование в мировом океане".

Президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину РФ. В ней указаны угрозы для государства и важные водяные регионы, которые влияют на развитие страны.

Церемония подписания указов, формирующих Морскую доктрину, состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Одной из главный угроз в документе указано "глобальное влияние США" и "доминирование в Мировом океане". Упоминается также "стремление США и их союзников к ограничению доступа Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям".

Другой угрозой выделены территориальные "претензии" к РФ нескольких государств, которые касаются российских приморских и островных регионов. Сюда же отнесли будущее расширение НАТО, то есть вступление в блок Швеции и Финляндии.

В доктрине также отмечены важные для экономики, национальной и стратегической безопасности России морские зоны. Список включает Азовское и Черное моря; восточную часть Средиземного моря; Черноморские, Балтийские и Курильские проливы; районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе пролегающих вдоль азиатского и африканского побережья.

Приоритетным направлением развития судостроительного комплекса названо сооружение крупнотоннажных судов, в том числе авианесущих кораблей для Военно-морского флота. А отдельный пункт посвятили "обеспечению экологической безопасности морской среды, сохранению и восстановлению морских экосистем".

Напомним, вчера, 30 июля, УНИАН писал, что российское вторжение в Украину привело к гибели не менее 5 тысяч дельфинов. Такой статистикой поделился доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев. Вот такая "экологическая безопасность".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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