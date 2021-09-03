Никифоров утверждает, что за снимок президент его не отчитывал.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров поделился, что шуточная фотография, на которой он позирует в столице США Вашингтоне на фоне Монумента Вашингтона, является ироничной и самой шаблонной.

Спикер поделился, что не ожидал большой волны критики за такое фото, говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

По словам собеседника, глава государства не отчитывал его за снимок и не критиковал.

"Там на самом деле не одно фото, а два. Я думаю, большинство людей второе фото не видело. Это серия фотографий, и они связаны. Два фото – две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках "пирамидку"!..", – поделился он.

Никифоров добавил, что на снимках запечатлены две крайности. Пресс-секретарь добавил, что на самом деле ему не присуща ни одна из крайностей.

Читайте также"Два года обсасывания": Мендель ответила на хейт сексуальной фотосессией"…на самом деле я не такой и не такой – я где-то посерединке. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится", – утверждал спикер.

Собеседник добавил, что после публикации шуточного фото начал лучше понимать, чего люди ожидают от спикера президента.

"…каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя – ну, хорошо, ладно…", – заявил он.

Напомним, 1 сентября Сергей Никифоров в Instagram разместил два снимка – на первом он запечатлен серьезным на фоне Монумента Вашингтона, а на втором – "дурачится" – показывает язык и якобы трогает верхушку достопримечательности.

Ряд интернет-пользователей негативно высказались о шуточном фото, однако было не мало и тех, кому веселый снимок пришелся по душе.

Автор: Екатерина Присяжнюк