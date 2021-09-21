По словам Зеленского, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами.

Генеральная Ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест по оккупации Донбасса и Крыма.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США, сообщает телеканал "Дом".

По словам Зеленского, Украина ищет решения по Донбассу и Крыму и 76-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать одной из площадок для таких вопросов.

"Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами.

"У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", - отметил Зеленский.

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Он также отметил, что ООН признала "Крымскую платформу", что очень важно для Украины.

"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время", - сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет встречи с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной в США.

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Автор: Виктория Гордиенко