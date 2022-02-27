Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать любые предварительные условия. Это касается и места проведения.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что представители Киева не поедут в Гомель на переговоры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря ни на что, демонстративно ехать в Гомель - являются лишь информационным давлением и попыткой переложить ответственность за срыв на Украину", - подчеркнул он.

По словам Никифорова, Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать любые предварительные условия. Это касается и места проведения.

"Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события такие гарантии стоят очень мало", - добавил пресс-секретарь Зеленского.

"Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене... Продолжите сами. Мы и в дальнейшем приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизни своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями", - подытожил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и заявил, что наша страна не готова к переговорам с Россией на их территории.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров с РФ.