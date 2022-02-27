Президент Украины заявил, что переговоров с Россией в Беларуси не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и заявил, что наша страна не готова к переговорам с Россией на их территории.

"Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс. Но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что минувшая ночь была жестокой. По всей Украине снова были обстрелы, пострадали жилые дома.

"На сегодня нет ни одного объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого – против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры", - говорит президент Украины.

По словам Зеленского, многие города страны сейчас просто выживают. При этом он уверен, что Беларусь сейчас не на одной стороне с Украиной. Поэтому переговоров с РФ на их территории быть не может.

"Но в войне, которая идёт сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия – и, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами. И всё это – тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям. А мы – ваши соседи. Мы, украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией! Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что если бы с Беларуси не было агрессивных действий, то переговоры могли бы состояться в Минске. Но на данный момент это невозможно.

"Именно поэтому сейчас мы говорим - не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну", - добавил президент.

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