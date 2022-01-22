Встреча должна состояться 26 января в Париже.

В Офисе президента (ОП) сообщили дату встречи политических советников лидеров "нормандской четверки", на которой планируется обсудить ситуацию на Донбассе.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что переговорный процесс требует актуализации и активации.

"Поэтому есть уже согласованной позицией встреча политических советников "нормандской четверки" 26 января в Париже", - отметил Подоляк.

Читайте такжеГлава МИД Германии: Мы сделаем все для перезапуска нормандского форматаОтметим, что переговоры пройдут на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время может состояться новая встреча "нормандской четверки". По его словам, он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном пытаются привести в движение нормандский формат и восстановить контакты между Украиной и Россией.

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