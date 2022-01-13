Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ближайшее время может состояться новая встреча нормандской четверки.
Об этом он сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает НВ.
"Наше общее задание - сделать все, чтобы добиться деэскалации ситуации. Мы дали ясно понять, что в случае дальнейшей агрессии будут серьезные последствия и в этом мы едины" - заявил Шольц.
По его словам, он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном стараются привести в движение нормандский формат и восстановить контакты между Украиной и Россией.
"Мы рады, что переговорщики всех четырех стран вскоре встретятся и начнут подготовительные переговоры к этому", - сказал Шольц.
При этом он не уточнил, когда состоится встреча нормандской четверки, и каким будет уровень переговорщиков.
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Как сообщал УНИАН, ранее на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем предлагает провести встречу в "нормандском формате".
По словам Макрона, он и Шольц уже предложили президенту России Владимиру Путину провести новую встречу в "нормандском формате". Она может состояться "в ближайшие недели".
Летом 2021 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что к переговорам присоединится и Вашингтон.
Нормандский формат: что это
Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.
Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).
Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.