Ранее сообщалось о возможности ее визита в начале текущего года.

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская до сих пор не приезжала в Киев из-за отсутствия официального приглашения от Кабмина. Ранее сообщалось о ее возможном визит в январе 2021 года.

Об этом заявил ее советник Франак Вячорка в эфире "Громадського радио".

"Светлана готова приехать в любое время и об этом говорится с осени, мы общались с парламентом, с некоторыми фракциями в Раде, но пока не имеем официального приглашения от МИД, а чтобы этот визит имел официальный характер, то нужно приглашение от правительства", - пояснил он.

Вячорка также рассказал, что оппозиция планирует возобновить активные протесты в Беларуси. Сейчас определяются наименее рискованные способы протеста.

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"Мы договорились готовить национальную забастовку, ненасильственное сопротивление, работать с разными группами, поддерживать локальные сообщества, такие как дворы - это такая уникальная вещь, которая появилась в прошлом году в Telegram. Люди, которые живут рядом, начали совместно создавать какие-то события, и в ближайшие недели или месяцы нужно попытаться вернуть активный протест, потому что сейчас он больше напоминает подполье", - добавил он.

Как известно, Светлана Тихановская после фактического изгнания из Минска находится в Литве и периодически встречается с мировыми лидерами.

Выборы и протесты в Беларуси: что произошло

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли стычки с силовиками. Были задержаны и арестованы многие люди, заявившие о неподдержке режима Лукашенко.

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Автор: Юрий Годован