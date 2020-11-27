Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская планирует в начале 2021 года посетить Украину.
Об этом рассказал ее советник Франак Вячорка в эфире "Громадського радио".
"Сейчас ничего планировать невозможно из-за коронавируса, из-за политической ситуации, все меняется очень быстро. План посетить Украину был еще в октябре, но перенесся, появились другие планы, поэтому я сомневаюсь, что визит будет в этом году, скорее всего, в начале следующего", - пояснил он.
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По его словам, по поводу визита белорусской оппозиционерки, команда Тихановской коммуницирует с МИД Украины, но "визит в Украину точно должен состояться".
Ранее СМИ сообщили, что Украина не будет вводить санкции против Лукашенко и не будет общаться с белорусской оппозицией
Выборы и протесты в Беларуси: что произошло
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки. Они с разной интенсивностью продолжаются до сих пор.
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