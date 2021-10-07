Песков подтвердил, что заместитель руководителя администрации президента РФ контактировал с украинской стороной с целью "нащупать" перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться на встрече Зеленского и Путина.

Кремле заявили об отсутствии понимания повестки дня возможной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС.

В частности, Песков отметил отсутствие готовности к формулированию повестки для встречи президентов РФ и Украины.

"Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью "нащупать" тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. Озвучивались, формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи отсутствуют", - сказал он.

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6 октября российские СМИ сообщили, что РФ якобы несколько месяцев назад направила Украине список вопросов для встречи Зеленского и Путина.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что "президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы как оккупация Россией части украинской территории или содержание в заложниках украинских граждан".

3 октября Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, но окружение президента РФ этого не хочет.

Автор: Виталий Саенко