Кремле заявили об отсутствии понимания повестки дня возможной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС.
В частности, Песков отметил отсутствие готовности к формулированию повестки для встречи президентов РФ и Украины.
"Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью "нащупать" тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. Озвучивались, формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи отсутствуют", - сказал он.
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6 октября российские СМИ сообщили, что РФ якобы несколько месяцев назад направила Украине список вопросов для встречи Зеленского и Путина.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что "президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы как оккупация Россией части украинской территории или содержание в заложниках украинских граждан".
3 октября Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, но окружение президента РФ этого не хочет.