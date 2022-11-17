Гендиректор "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев прогнозирует, что вскоре стабилизационные отключения света будут длиннее, а не 3-4 часа, как сейчас.

В Одесской области у 70% потребителей в настоящее время нет электроэнергии из-за ракетных ударов врага по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор акционерного общества "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев.

По его словам, в настоящее время в Одесской области без света остались 70% абонентов.

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Григорьев уточнил, что отключения введены из-за ракетных ударов, которые РФ наносит по энергетическим объектам, что привело к дестабилизации всей энергосистемы в государстве.

"Дефицит мощностей в энергосистеме очень большой, и он пока не сбалансирован", - сказал он.

По словам Григорьева, в частности, в результате ракетной атаки 15 ноября в стране повреждено большое количество энергетических объектов.

Как пояснил Григорьев, сейчас электроснабжение есть только в тех жилых домах, которые запитаны на одни линии с такими объектами как больницы, насосные станции, и тому подобное. Другие здания подключат к электроснабжению, когда ситуация будет стабилизирована.

В частности, соответствующие расчеты планируют сделать до конца недели.

"После стабилизации ситуации вернемся к стабилизационным графикам отключений, но уже стоит учитывать, что они не будут, как раньше, по три-четыре часа", — сказал гендиректор.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

5 ноября в семи областях Украины ввели аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

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