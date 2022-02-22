В турецком МИДе назвали такое решение неприемлемым.

Министерство иностранных дел Турции осудило решение президента России Владимира Путина о признании "независимости" так называемых "Л\ДНР".

В турецком внешнеполитическом ведомстве назвали действия Москвы "неприемлемыми".

"Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик противоречат Минским соглашениям, а также представляет собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении МИД Турции.

"Решение Российской Федерации неприемлемо, и мы его отвергаем", - говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что Турция привержена сохранению политического единства и территориальной целостности Украины. МИД призвал все заинтересованные стороны "действовать со здравым смыслом и соблюдать международное право".

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в России опубликовали указы Владимира Путинао признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин, среди прочего, поручил российскому МИД "провести переговоры об установлении дипломатических отношений" с "ДНР" и "ЛНР". Особое внимание обращает на себя пункт, в котором Путин поручает ввести российские войска на оккупированный Донбасс до принятия решения Советом Федерации РФ о его признании. Российскую армию в ОРДЛО якобы посылают для "поддержания мира".

К настоящему времени ряд стран и организаций выразили осуждение такого решения со стороны РФ.