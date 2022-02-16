Также турецкий президент отметил, что трехсторонняя встреча может пройти в Анкаре или Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле.

Эрдоган уточнил, что такая встреча состоится в случае позитивного ответа от Путина, передает Анадолу. По его словам, Зеленский уже дал свое согласие.

Эрдоган подчеркнул, что проведет телефонный разговор с Путиным, чтобы узнать его отношение к идее трехсторонней встречи президентов РФ, Украины и Турции.

"Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Зеленским так и с Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью для снижения напряженности", - отметил турецкий лидер.

Отметим, что в последние пару месяцев турецкий лидер серьезно включился в проблему напряженности между Украиной и РФ. Так 8 декабря 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

А уже накануне своего недавнего визита в Киев Эрдоган подчеркнул, что его страна хочет добиться мира в Украине.