Кроме того, австралийских гражда призвали немедленно покинуть пределы Украины.

В связи с повышенным риском наступательных действий РФ на Украину Австралия закрывает посольство во Львове и переводит всех дипломатов в Польшу и Румынию.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Австралии.

Кроме этого, граждан Австралии призвали немедленно покинуть Украину. "Мы продолжаем призывать всех австралийцев немедленно покинуть Украину. Безопасность австралийцев и официальных лиц является нашим приоритетом", - отмечается в заявлении австралийского МИДа.

Также внешнеполитическое ведомство Австралии осудило признание Россией "Л/ДНР". Там отметили, что страна тесно координирует свои действия со США, Великобританией и Евросоюзом в вопросе противодействия России. Страна обещает ввести санкции против РФ за посягательство на суверенитет Украины.

"Это вопиющим образом подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины и не имеет юридической силы по международному праву. Мы также осуждаем заявление президента Путина о том, что Россия направляет так называемых "миротворцев" на восток Украины. Эти сотрудники не являются миротворцами", - подчеркнули в австралийском МИДе.

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