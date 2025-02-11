Скоро Келлогг совершит визиты в Киев и другие европейские столицы, Москву он посещать не планирует.

В ближайшие недели спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг планирует представить американскому президенту варианты мирного плана по прекращению войны. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Отмечается, что отставной генерал Келлогг должен пообщаться с рядом официальных лиц во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается 14 февраля. Также он совершит визит в Киев и другие европейские столицы. Москву Келлогг посещать не планирует.

Ожидается, что Келлогг обсудит с европейскими чиновниками их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания для обеспечения любого мирного урегулирования в Украине. Хотя США вряд ли будут посылать собственные войска для этих усилий, они могут предоставить другие формы поддержки, говорят собеседники издания.

Видео дня

Кроме того, спецпосланник, как ожидается, будет призывать Европу тратить больше средств на оборону, чего неоднократно требовал Трамп.

Semafor сообщал, что Келлогг готовит различные варианты по завершению для Трампа. По словам источников, это создало бы предпосылки для прямых переговоров американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее глава Белого дома заявил, что готов говорить непосредственно с Путиным, чтобы положить конец войне, что ведется против Украины. Он также угрожал ввести новые санкции, если российский лидер не примет участие в переговорах.

Что касается давления непосредственно на Москву, то некоторые европейские чиновники советуют США ужесточить меры против российского энергетического сектора, в том числе снизить так называемый верхний потолок цен на нефть и использовать замороженные российские активы.

Трамп и его помощники, в свою очередь, призвали Европу играть большую роль в поддержке Украины. В Вашингтоне также ожидают, что Киев в обмен на поддержку предоставит доступ к своим природным ресурсам, таким как критические полезные ископаемые, и будет покупать больше американских энергоносителей.

Завершение войны РФ против Украины

The Telegraph сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу работу над мирным планом по завершению войны РФ против Украины. Это было сделано для того, чтобы предоставить союзникам по НАТО место за столом переговоров.

Отмечается, что спецпосланник Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлогг хочет сначала провести переговоры с лидерами 31 страны-члена НАТО. На них он "будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, каким будет вклад правительств в этот процесс".

Вас также могут заинтересовать новости: